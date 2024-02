Ponte sullo Stretto | lavori già in estate | le parole di Pietro Ciucci

Ponte sullo Stretto, Ciucci: possibile avviare i lavori in estate

(Di domenica 25 febbraio 2024) Si punta “al massimo del risultato e il massimo che si può fare è arrivare entro giugno al Cipes e avviare iin”. Lo ha detto, ad della societàdi Messina, a margine della scuola politica della Lega. “Stiamo trasmettendo la documentazione appena approvata, il 15 febbraio, dal cda ai ministeri competenti per la conferenza dEi servizi e per le valutazioni di impatto ambientale”. Considerata la complessità del progetto e i tempi necessari,ha definito possibile avviare “inle prime attività sul territorio”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

