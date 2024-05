Auto - immatricolazioni aprile +7,5% a 586 665 unità

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 2 maggio 2024) Milano, 2 mag. (askanews) – Dopo la battuta di arresto di marzo, torna a crescere il calo del mercato dell’italiano che adfa segnare un +7,5% a 586.665. Lo rende il ministero delle Infrastrutture e e dei trasporti. Nei primi 4 mesi lesono aumentate del 6,1% a 586.665. I trasferimenti di proprietà sono stati 443.631 a fronte di 370.132 passaggi registrati ad2023, con un aumento del 20,67%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 581.984, ha interessato per il 23,26% vetture nuove e per il 76,74% vetture usate. I primi 10 modelli per immatricolazione sono: Fiat Panda (10.230), Dacia Sandero (5.125), Lancia Ypsilon (3.791), Citroen C3 (3.619), Toyota Yaris (3.541), Ford Puma ...