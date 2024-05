Mercato auto Italia +7,5% in aprile - nel quadrimestre +6,1%

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ininsono state immatricolate 135.353vetture con una crescita del 7,52% rispetto allo stesso mese del 2023. Il primochiude così a quota 586.665 con un incremento del 6,10% rispetto allo stesso periodo del 2023. I dati sono del Ministero dei Trasporti, Stellantis ha immatricolato nel mese diin- secondo un'elaborazione su dati di Dataforce - 42.570, lo 0,5% in meno dello stesso mese del 2023 con la quota diin calo dal 34% al 31,4%. Nei quattro mesi le immatricolazioni del gruppo sono 192.99, in crescita del 3,2% sull'analogo periodo dell'anno scorso. La quota diè pari al 32,8% a fronte del 33,8%. Ildell'...

