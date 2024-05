Il giallo di Guerrina Piscaglia - mai ritrovat - dichiarata morta a 10 anni dalla sua scomparsa

Arezzo , 1 maggio 2024 - Sono passati dieci anni dal primo maggio del 2014 e da oggi il tribunale di Arezzo può dichiarare la morte presunta di Guerrina Piscaglia , all'epoca dei fatti 50enne, che sparì senza mai far ritorno da Ca Raffaello, nel comune di Badia Tedalda, in provincia di Arezzo . Dove ... Continua a leggere>>

Martedì 30 aprile, in un autodromo deserto, la Williams di Ayrton Senna è tornata in griglia di partenza per la prima volta nella storia da quel 1 maggio 1994 in occasione delle prove generali del monologo “Fresi racconta Senna”, tratto dal libro “Perdere Senna” del regista e scrittore Giorgio J. ...

Continua a leggere>>