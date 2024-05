Fresi racconta Senna | all’autodromo di Imola un evento unico per celebrare il 30° anniversario dalla scomparsa del pilota – La clip delle prove

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Martedì 30 aprile, in un autodromo deserto, la Williams di Ayrtonè tornata in griglia di partenza per la prima volta nella storia da quel 1 maggio 1994 in occasionegenerali del monologo “”, tratto dal libro “Perdere” del regista e scrittore Giorgio J. Squarcia sulla vita di Ayrton, letto eto da Stefano. Il monologo verrà messo in scena stasera, mercoledì 1° maggio, alle 21:00 sul rettilineo del traguardo dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di. Eccezionalmente, appunto, la Williams F16 di Ayrton tornerà nella posizione in cui si trovava il giorno in cui partì l’ultimo giro della vita del più grandedella ...