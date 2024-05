(Di mercoledì 1 maggio 2024), 1 maggio 2024 - Sono passati diecidal primo maggio del 2014 e da oggi ildipuòladi, all'epoca dei fatti 50enne, che sparì senza mai far ritorno da Ca Raffaello, nel comune di Badia Tedalda, in provincia di. Dove viveva con il marito Mirko Alessandrini e il figlio Lorenzo. Una storia culminata, al termine delle indagini, partite tre mesi dopo a causa di una denuncia tardiva (si pensava a un allontanamento volontario) con l'arresto e la condanna di padre Gratien Alabi, parroco di Ca Raffaello, «incastrato» da un sms e condannato a 25per l'omicidio della donna. Secondo i giudici di ogni grado di giudizio il ...

guerrina piscaglia, scomparsa 10 anni fa. Ora il tribunale di Arezzo può dichiarare la morte presunta - Arezzo, 1 maggio 2024 - Sono passati dieci anni dal primo maggio del 2014 e da oggi il tribunale di Arezzo può dichiarare la morte presunta di guerrina piscaglia, all'epoca dei fatti 50enne, che sparì ...

Leggi su (lanazione)

Errore dell’Inps: giovane disabile riminese non dovrà restituire 100 mila euro - L’Inps ha erroneamente erogato una pensione di invalidità a un giovane riminese invalido al cento per cento fin dall’infanzia. Dopo aver chiesto la restituzione dei soldi, il Tribunale di Rimini ha ...

Leggi su (altarimini)

guerrina piscaglia, scomparsa da 10 anni: la famiglia chiede un milione di euro - La misteriosa scomparsa, il giallo, i sospetti, il caso chiuso per la Procura ma non per i familiari: sono passati dieci anni esatti dal giorno in cui guerrina piscaglia, originaria di Novafeltria e ...

Leggi su (altarimini)