Real Madrid-Cadice - Liga | diretta t - formazio -i, pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 2 maggio 2024)è una gara valida per la trentaquattresima giornata dellae si gioca sabato alle 16:15: tv,ni eVincere e sperare che il Barcellona qualche ora dopo non faccia lo stesso in casa del Girona per festeggiare in anticipo la vittoria del campionato. Ildi Carlo Ancelotti, che ormai ha messo in cassaforte la, aspetta solamente l’aritmetica per festeggiare visti gli 11 punti di vantaggio che i Blancos hanno sui catalani. E tutto questo potrebbe succedere già questo sabato. Joselu (Lapresse) – Ilveggente.itCome si potrebbe avverare ve lo abbiamo già detto. E, nonostante la semifinale di ritorno in programma la prossima settimana al Bernabeu contro il Bayern Monaco, non ci possono ...