Il bonus da 100 euro non sarà di 100 euro | quanti soldi arrivano davvero e chi viene beffato

C’è pure il buco nella mancetta di 100 euro lordi annunciata martedì ma in arrivo solo a gennaio per mancanza di soldi. Il comunicato diffuso da Palazzo Chigi dopo il consiglio dei ministri spiega infatti che per ricevere l’indennità occorrerà non solo avere reddito da lavoro dipendente sotto i ...

Continua a leggere>>