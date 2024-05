Europee - c’è anche Renzi Sarà candidato nella lista Stati Uniti d’Europa

(Di mercoledì 1 maggio 2024) “Ho deciso di candidarmi alle elezionidell’8 e 9 giugno e, a differenza di quello che fanno gli altri, se sarò eletto io andrò al Parlamento europeo, a Strasburgo e a Bruxelles. L’Europa vive una stagione incredibile di difficoltà, noi abbiamo bisogno di rimettere in moto la speranza dell’Europa”. È quanto ha annunciato ieri il leader di Italia Viva, Matteo, in un video sui social, annunciando la sua candidatura. Il leader di Italia Viva, Matteo, in un video sui social, ha annunciato la sua candidatura alledell’8 e 9 giugno “Oggi – ha proseguito l’ex premier – nello scenario geopolitico, daglialla Cina, dal Medioriente ...

Il critico d'arte è stato inserito tra i candidati di Fratelli d'Italia in Europa: non è ancora stato reso noto in quale circoscrizione correrà. "Vorrei lasciare alle spalle qualunque incomprensione avuta in passato", ha dichiarato

Ci sarà anche Matteo Renzi nelle liste eletto rali per le prossime europee dell'8 e 9 giugno. Dopo la premier Giorgia Meloni "detta Giorgia", la segretaria Pd Elly Schlein, il leader di Forza Italia Antonio Tajani e anche il suo ex alleato Carlo Calenda, anche l'ex presidente del Consiglio e ...

[caption id="attachment_343753" align="alignleft" width="150"] Matteo Renzi [/caption] "Matteo Renzi si candiderà all' ultimo posto in lista in quattro circoscrizioni su cinque, garantendo così il suo pieno sostegno al progetto. Tutti i candida ti della lista Stati Uniti d'Europa si sono impegnati, ...

Murales di Giorgia Meloni vandalizzato in pieno centro a Milano - Giorgia Meloni dipinta come Marylin Monroe con l'iconico abito bianco che si solleva in 'Quando la moglie è in vacanza' e in questo caso lascia vedere un paio di mutande con la bandiera europea: dopo ...

Primo maggio, l’unità sindacale bene prezioso decisivo per vincere le battaglie dei lavoratori - L’esortazione di Giuseppe Di Vittorio pronunciata poche ore prima di morire. L’unità sindacale è un bene prezioso ...

Elezioni europee, presentata la lista di Fratelli d'Italia al Sud: c'è anche Vittorio Sgarbi - Il critico d'arte e ex sottosegretario alla cultura, Vittorio Sgarbi, figura tra i candidati presentati da Fratelli d'Italia per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno, nella circoscrizione del Sud Ita ...

