Il bilancio del crollo di un tratto di autostrada in Cina sale a 48 vittime

Firenze (ITALPRESS) – E’ stato recuperato nella notte il corpo senza vita di un quarto operaio morto nel Crollo, avvenuto ieri mattina, nel cantiere dove erano in corso i lavori per la realizzazione di un nuovo supermercato in via Mariti, a Firenze. Il bilancio delle vittime sale così a quattro. ...

