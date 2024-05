Hamas ha risposto ancora una volta no alla proposta di Israele per un cessate il fuoco

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 2 maggio 2024) La risposta diall’ultimaisraeliana per unile la liberazione degli ostaggi è arrivata dal Libano, dove vive Osama Hamdan, uomo diche ha rilasciato un’intervista a al Manar tv, un’emittente legata a Hezbollah. Hamdan ha detto: “La nostra posizione sull’attuale documento negoziale è negativa… ma non vuol dire che i colloqui finiscono qui”. Per oggi è attesa la controdi, che vuole imporre come condizione per la liberazione degli oltre centotrenta ostaggi israeliani la fine della guerra e il ritiro completo dell’esercito israeliano dStriscia di Gaza. La condizione non è ammissibile, vorrebbe dire chesarebbe di nuovo nelle condizioni di riprendere il controllo totale del ...