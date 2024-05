Hamas respinge la proposta di Israele | perché la tregua a Gaza si allontana

Hamas ha respinto l'ultima proposta israeliana di cessate il fuoco. Lo scrive Reuters che cita un alto funzionario del gruppo palestinese in Libano, Ali Baraka, citato da Sky News, Al Jazeera e dai Media israeliani tra cui il Times of Israel. Un funzionario di Hamas aveva precedentemente affermato ... Continua a leggere>>

Anche L’Arabia Saudita si aggiunge al gruppo di Paesi ed entità, tra cui l’Unione europea, che ha deciso di destinare nuovi fondi all’Agenzia delle nazioni Unite per il soccorso dei profughi palestinesi (Unrwa), dopo le accuse di Israele, mai concretamente provate, ad alcuni suoi componenti di ... Continua a leggere>>

Israele avrebbe respinto l'ultima proposta presentata da Hamas per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e per la liberazione degli ostaggi in cambio di detenuti palestinesi. A farlo sapere è stato Osama Hamdan, alto funzionario di Hamas, che ha annunciato che da Israele è arrivata «una ...

