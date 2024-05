Hamas | Posizione negativa su proposta tregua ma trattative vanno avanti

(Di giovedì 2 maggio 2024) (Adnkronos) –sembra orientata a respingere l'ultimadi accordo con Israele sugli ostaggi elaborata dai mediatori per unanella Striscia di Gaza. La riposta è attesa per oggi, ma secondo quanto ha dichiarato Osama Hamdan, esponente del gruppo con sede in Libano, alla TV Al-Manar, affiliata a Hezbollah, "la nostrasull'attuale L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

TREGUA ISRAELE - HAMAS: LA PROPOSTA EGIZIANA L'ultima proposta di tregua a cui ha lavorato l'Egitto prevedeva una tregua di 40 giorni, con la liberazione di circa 1000 detenuti palestinesi in cambio ...

