Guerra ultime notizie Tregua Gaza - Hamas negativa su proposta Israele Usa | Mosca ha usato un’arma chimica contro forze ucraine

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di giovedì 2 maggio 2024) Proiettili di gomma sui manifestanti all’università dell’Arizona. Secondo il leader diSinwar, “ladisul tavolo non è unaegiziana, ma unaisraeliana sotto mentite spoglie’”. Microsoft, 2,2 miliardi di dollari in 4 anni nella AI in Malaysia