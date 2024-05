Graduatorie GPS 2024 26 | Ministero aggiorna la pagina e scompare il 30 giugno come data ultima per avere abilitazione e specializzazione Cosa significa

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di mercoledì 1 maggio 2024)GPS anni scolastici/25 e 2025/26: ormai da settimane si è in attesa dell'Ordinanza che disciplinerà nuovi inserimenti ementi ma annunciata per fine marzo poi dopo Pasqua, con una seconda BOZZA trasmessa al CSPI ad aprile, ad oggi 1° maggio il testo definitivo non c'è. Poco male, dal momento che per tanti lo slittamento ha rappresentato un vantaggio per acquisire titoli e servizio. I "dolori" si avranno in estate, quando bisognerà nominare con elenchi forse non controllati a dovere per mancanza di tempo e di personale nelle segreterie scolastiche e negli Uffici Scolastici. L'articolo .