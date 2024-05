GP Miami di F1 in tv - dove seguire in streaming qualifich - Sprint e gara

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 2 maggio 2024) La F1 torna a correre negli USA con la sestastagionale che vedrà il Circus scendere in pista nel GP di. Dopo le tappe asiatiche e in Australia, il paddock comincia il proprio cammino d’avvicinamento verso il ritorno in Europa, con il settimo appuntamento del Mondiale che andrà in scena a Imola e aprirà il filotto che, a eccezione del Gran Premio di Montreal del 9 giugno, vedrà Verstappen e colleghi correre nel Vecchio Continente fino al 22 settembre, per il ritorno in Asia a Singapore. Ma prima del grande ritorno in Europa, nell’aria c’è desidero d’America, con ladiche sarà la prima delle tre in programma negli States. E la seconda di fila dell’anno col nuovo format dellaRace. F1 a, la Ferrari si rifà il look Lo spettacolo scende in pista, in ...