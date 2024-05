Orari Formula 1 - Gp Miami 2024 | dove vedere Sprin - qualifiche e gara S -y, -ow, Tv8

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Dalla Cina agli Stati Uniti, in attesa dell’arrivo in Italia a Imola. La1 fa tappa aper il sesto Gran premio della stagione. In Florida, come a Shanghai, ci sarà anche lat che stravolge il normale format del weekend. Sui 5.412 metri del circuito cittadino diun anno fa vinse Max Verstappen e ovviamente è ancora lui il favorito. La Ferrari punta a tornare sul podio, in attesa appunto del debutto del pacchetto di aggiornamenti completo a Imola.e quandot, qualifica e Gran PremioGli appassionati della F1 in Italia dovranno stare svegli fino a tardi: il fusoo “sposta” l’appuntamento con la1 alla tarda serata. Già venerdì con lat ...