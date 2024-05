Boston Celtics-Miami Heat gara-5 stanotte in tv | canale - orario e streaming playoff Nba 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Alle 01:30 della notte tra mercoledì 1 maggio e giovedì 2 maggio iospiteranno al TD Garden iin occasione di-5 della serieNba, che vede Tatum e compagni in vantaggio per 3-1. Tra le mura amichepuò chiudere i giochi dopo le ultime due nette vittorie a: prima per 84-104, poi per 88-102. Non mancano assenze pesanti.deve rinunciare a Kristaps Porzingis per un infortunio al polpaccio, mentre, oltre al solito Jimmy Butler, dovrà fare a meno anche di Jaime Jaquez Jr. e l’ex Terry Rozier.-5 sarà visibile in diretta con l’abbonamento su NBA League Pass, il servizioufficiale della NBA. SportFace.