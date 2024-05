Governo | Renzi - ' Meloni evoca 80 euro ma non è cosa seria come nostra riforma'

(Di giovedì 2 maggio 2024) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Da un lato ci sono 80netti per 10 milioni di famiglie e che per tutti mesi per 10 anni vengono dati. Dall'altra c'è un'ipotesi conche100lordi una tantum, se si fa richiesta e con un reddito sotto i 28milae se si hanno familiari a carico: quello dinon è un bonus, è un malus. Quellaera un". Così Matteoa Metropolis sul sito di Repubblica. "Leigli 80per copiarci. Funziona? Ma no. E' un pannicello caldo".

"Il faccia a faccia con Meloni? Non ho cambiato idea. Dove e quando ne stanno discutendo i nostri staff". Lo ha dichiarato la segretaria dem, Elly Schlein intervenuta a Tagadà su La7 Ponti sì, ma soprattutto campagna elettorale. E così il Parlamento si ferma per riprendere le attività soltanto la ...

[caption id="attachment_343973" align="alignleft" width="300"] Giorgia Meloni e Emmanuel Macron [/caption] Il capo del governo italiano e leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni , "ha un approccio europeo" per aver in particolare "sostenuto il patto di asilo e migrazione". Lo ha dichiarato il ...

"Ci sarà il faccia a faccia, non ho mai cambiato idea su questo. Dove e come non è stato ancora deciso, stiamo discutendo attraverso i nostri staff": lo ha detto Elly Schlein , confermando che il faccia a faccia in tv con Giorgia Meloni si farà.

Tutte le scadenze fiscali di maggio 2024 - Il calendario del mese più importante per le scadenze fiscali: il modello 730 precompilato fa da apripista, occhi puntati su venerdì 31.

Governo, De Luca: "Da meloni finora solo 5 miliardi di palle" - De Luca ha citato "il bonus che è stato annunciato qualche settimana fa di 100 euro per le tredicesime. Scopriamo ora - ha aggiunto - che il bonus non c'è, ma c'è un contributo che si darà a gennaio, ...

