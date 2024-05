Europee - faccia a faccia Meloni-Schlein? La segretaria del Pd conferma | Ci sarà

(Di giovedì 2 maggio 2024) “Ilcon? Non ho cambiato idea. Dove e quando ne stanno discutendo i nostri staff”. Lo ha dichiarato ladem, Ellyintervenuta a Tagadà su La7 Ponti sì, ma soprattutto campagna elettorale. E così il Parlamento si ferma per riprendere le attività soltanto la prossima settimana.la conferenza dei capigruppo in programma il 7 maggio a stabilire qualeil calendario d’aula. Ma se a Montecitorio e Palazzo Madama i banchi sono vuoti, gli studi televisivi pullulano invece di candidate e candidati. La corse al voto è più che partita. Ellye GiorgiaDepositati i simboli la scorsa settima, chiuse le liste nella giornata di ieri. Insomma giochi ...

Elezioni europee, Schlein conferma faccia a faccia con Meloni e promuove referendum sul Jobs act: «Tanti del Pd daranno una mano» - Si avvicina il faccia a faccia tra Elly Schlein e Giorgia Meloni. In vista delle elezioni europee del 8 e 9 giugno, i rispettivi staff politici sarebbero al lavoro per organizzare il confronto in tv ...

