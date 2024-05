Gli eventi sportivi che saranno trasmessi senza il 4K

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 2 maggio 2024) Era il 6 giugno di nove anni fa. All’Olympiastadion di Berlino si affrontavano Juventus e Barcellona, con la vittoria dei blaugrana per 3-1 sulla squadra allenata da Massimiliano Allegri. Era la prima volta che una finale di Champions League veniva prodotta (e trasmessa) secondo lo standard di risoluzione più elevato: il 4K. Sembrava essere l’inizio di una scalata, con un’evoluzione tecnologica che avrebbe portato a soluzioni sempre maggiori in termini di qualità audiovisiva per i telespettatori. Oggi, invece, si sta andando incontro a un passo indietro: la finale della Champions League 2024 (che vedrà sfidarsi le vincenti tra Real Madrid-Bayern Monaco e Borussia Dortmund-Paris Saint Germain) in programma nell’iconico stadio britannico di Wembley il prossimo 1 giugno, sarà la prima a non essere trasmessa in 4K dal 2015. E non sarà l’unico evento a essere protagonista di questo ...