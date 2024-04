(Di martedì 23 aprile 2024), 23 aprile 2024 – A pochi mesi dalla partenza del Tour de France,presenta il piano per attrarre il turismo sportivo in. Diventa operativo da oggi il nuovo strumento che mette insieme pubbliche amministrazioni, realtà dello sport e del turismo, per intercettaree manifestazioni nazionali ed internazionali, in grado di creare valore aggiunto sul territorio, destagionalizzare i flussi e valorizzare le periferie. Si tratta della “Sports Commission”, ladivisione nata all’interno di Fondazione Destination Florence, dedicata al mondo degli, con l’obiettivo di sviluppare un’offerta diversificata che sia in grado di rispondere alle specifiche richieste di un comparto capace di muoverenumeri. Oscillano ...

È stato ufficialmente inaugurato a Firenze il Villaggio Novoli -Senior Housing, un complesso di 37 appartamenti per persone over 65 autosufficienti con spazi comuni e servizi personalizzati, culturali e socio-sanitari. Un progetto che riguarda la ...

Firenze, nasce la nuova ‘Sports commission’ per portare grandi eventi sportivi in città - A due mesi dall’avvio del Tour de France nasce la nuova “Sports Commission” di Fondazione Destination Florence per attrarre eventi e gare sportive nazionali ed internazionali ...lanazione

Europee, Mazzeo (Pd): mi candido per Toscana ed Europa più forti - Firenze, 23 apr. (askanews) – “Ho dato la mia disponibilità perché penso che in questo momento il Partito democratico abbia bisogno delle energie migliori dei rappresentanti dei territori per competer ...askanews

Bmw R 1250 R (2021 - 24) nuova a Firenze - MOTO DISPONIBILE E VISIBILE PRESSO LA NOSTRA SEDE. NUOVA R 1250 R PREZZO € 23.290.00. Le proposte finanziarie di BMW Financial Services rappresentano delle chiavi di accesso facilitato a questo mondo: ...moto