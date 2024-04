Prefetto di Roma | “Grandissima attenzione su eventi sportivi”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 15 aprile 2024) “Su tutti glic’è una”. Queste le parole deldi, Lamberto Giannini – a margine del convegno “Cybercrime e cyberterrorismo, strategie di prevenzione e contrasto” in corso all’università Lumsa – parlando della sicurezza degliche si svolgeranno nei prossimi mesi a. “Ci sono servizi di controllo spettatore per spettatore . ha aggiunto -. Anche perché ricordo che nel novembre del 2015, rimasta famosa per i fatti del Bataclan, ci fu un tentativo di attacco allo Stade de Francia. Quindi certamente c’è. Ogni evento è studiato e analizzato e vengono predisposti dei servizi per poterlo gestire in sicurezza”.