Geyser lungo 5 metri si apre a Roma | un’intera strada invasa dall’acqua

(Di giovedì 2 maggio 2024) Una sorta di alto, un getto d’acqua che si è alzato improvvisamente a cinquedall’asfalto spaventando i residenti di via Sestio Menas, nel quartiere Quadraro a. Un incidente che richiama l’attenzione sulla stessadove, lo scorso 28 marzo, si era aperta una voragine. A causa dell’emergenza, è stata chiusa l’erogazione dell’acqua in tutta l’area e sono state attivate autobotti per garantire il rifornimento idrico tramite dieci camion cisterna. I video dell’accaduto hanno subito fatto il giro dei social, tra lo stupore degli utenti. Sul luogo dell’evento sono intervenuti la polizia locale dei gruppi V Prenestino e VII Tuscolano, gli operatori della Protezione Civile e i vigili del fuoco per gestire la situazione. Inoltre, sono arrivati anche i tecnici di Acea, chiamati per riparare la tubatura ...

