Lecce | Gotti | 'Avere rammarico per uno 0-0 con la Roma è positivo Ora passiamo ai fatti'

Lecce-Roma . Pasquetta con gita fuori porta e magari...pesce d'Aprile alla squadra di Daniele De Rossi? Fin qui la Roma, dall'arrivo dell'ex capitano in panchina, ha perso soltanto contro... (quotidianodipuglia)

Un Lecce bello, ordinato, travolgente in ripartenza ma poco lucido sotto porta. Una Roma disordinata , fragile e con Dybala limitato a giocare gli ultimi minuti. La sfida tra allenatori subentrati, ... (sportface)

Lecce-Roma 0-0. I giallorossi inciampano a Pasquetta, polemiche per un rigore negato - Niente di fatto tra Lecce e Roma al Via del Mare: 0-0 il risultato finale del match valido per la trentesima giornata di Serie A. La Roma sale a 52 ...iltempo

Lecce-Roma, De Rossi: “Su Zalewski rigore netto, le regole devono essere sempre uguali” - L’intervista di Daniele De Rossi al termine di Lecce-Roma: le parole dell’allenatore giallorosso dopo lo 0-0 contro i salentini ...tag24

Serie A, Lecce-Roma 0-0 - Lecce -Roma 0-0. Lecce (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (37' st Venuti); Blin, Ramadani; Almqvist (16' st Banda), Piccoli (16' st Sansone), Dorgu (27' st Oudin); Krstovic. (A ...ansa