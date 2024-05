Highlights e gol Fiorentina-Club Brugge 3-2 - andata semifinale Conference League 2023 2024 VIDEO

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ilcon glie i gol didelle semifinali di. Sottil, Belotti e infine Nzola nei minuti di recupero regalano un’emozionante vittoria alla squadra di Vincenzo Italiano, che si impone in questo primo dei due incontri che valgono l’accesso alla finale. ?? Goal: Igor Thiago2-2pic.twitter.com/ZSH9n3dnan — FootColic ?? (@FootColic) May 2,Super strike by Riccardo Sottil!1-0https://t.co/DoofrNnlFB — FootColic ?? (@FootColic) May 2,?? Goal: M'Bala Nzola ...

Igor Thiago pareggia ancora per il Club Brugge in casa della Fiorentina, ecco il gol! – VIDEO - Il Club Brugge riporta in parità la gara in casa della Fiorentina. Al 63’ Igor Thiago viene imbeccata in profondità da Spileers e il brasiliano batte Terracciano con un tiro sul secondo palo per il ... Continua a leggere>>

fiorentina-club Brugge, le formazioni ufficiali: Italiano super-offensivo - Si gioca alle ore 21:00 la semifinale d'andata di Conference League tra la Fiorentina e i belgi del Club Brugge. Il primo atto della doppia sfida si giocherà al Franchi, in terra italiana. Continua a leggere>>

Conference League 2023-2024, semifinale di andata, aggiornamenti live di fiorentina-club Bruges - Ricevi le ultime notizie di Calcio su Eurosport. Accedi al Fiorentina - Club Bruges live su 02/05/2024. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale. Continua a leggere>>