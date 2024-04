Lei non sa chi sono io | la difesa di Fassino ai vigilantes - i due precedenti con profumi femminili

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 28 aprile 2024) Pieroè stato denunciato dai dipendenti del duty free dell’aeroporto di Fiumicino per aver tentato di portarsi via una boccetta di profumo senza pagare. L’ex ministro e deputato del Pd lo scorso 15 aprile si sarebbe messo in tasca una confezione di Chance di Chanel prima di allontanarsi ed essere fermato dai. Un fraintendimento, ha spiegato il politico attraverso il suo legale. Ma gli addetti alla sicurezza e all’area shopping dello scalo romano raccontano tutt’altra storia. Secondo la loro versione, quello di metà aprile è stato il terzo episodio simile, per questo il deputato dem era attenzionato dalla vigilanza. E per questo la dirigenza del duty free ha presentato un esposto nonostante le scuse immediate e l’offerta di comprare due confezioni di profumo per affermare la propria buona fede. Nella denuncia presentata contro l’ex ...