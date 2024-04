Il video di Piero Fassino al duty free | ecco cosa c' è nelle immagini di sicurezza La difesa | Non volevo rubare quel profumo Chanel

(Di giovedì 25 aprile 2024) Alla security dell’aeroporto di Fiumicino che lo ha bloccato aveva detto: “Mi è squillato il telefonino, non ho tre mani”. Ma lelo smentiscono

Vista dal cielo, Cortina non è solo una montagna ferita , un bosco distrutto, un devastante cantiere a cielo aperto. È la confutazione iconica di quanto discutibile sia quello che hanno scritto i giudici del Tar del Lazio ...

A 200 giorni dall’attacco del 7 ottobre contro le comunità israeliane Hamas ha pubblica to su Telegram un video dell’ ostaggio israelo-americano Hersh Goldberg-Polin . Secondo Al Jazeera, nel filmato, di cui non è nota la data, il giovane di 23 anni ...

Milenkovic atterra Scamacca, la Fiorentina resta in 10! Ecco le immagini del rosso! – video - Nikola Milenkovic stende Scamacca da ultimo uomo e l’arbitro gli rifila il cartellino rosso senza pensarci al 54’.generationsport

Processo Regeni, l’avvocato Ballerini sulle immagini mostrate in aula: “Sul corpo di Giulio tutto il male del mondo” | video - Le parole dell'avvocato Ballerini, legale della famiglia Regeni, sulle immagini del corpo di Giulio mostrate nel corso dell'udienza ...tag24