F1 - GP Miami 2024 Anche in Florida Max Verstappen sarà come Billy Idol? Ballerà da solo?

(Di giovedì 2 maggio 2024) Il Mondiale di Formula Uno si appresta a vivere il sesto dei ventiquattro Gran Premi di una stagione che, seppur ancora nel proprio primo quartile, appare già priva di qualsiasi interesse concreto. D’altronde non sembra esserci alcun dubbio in merito al fatto che Maxe la Red Bull siano destinati a fregiarsi dei titoli iridati. Eccezion fatta per Melbourne, dove l’implacabile binomio è stato fermato dall’esplosione del disco di un freno, l’olandese e il Drink Team hanno sbaragliato il campo. La situazione si sta facendo ripetitiva e monotona. Negli ultimi venti mesi, si sono disputate 38 gare. Super Max ne ha conquistate 32, le Lattine Volanti ben 35. Il resto del mondo si è dovuto accontentare letteralmente delle briciole. Non si vede perchénon debba andare allo stesso modo. Tutto, nella F1 attuale, si ripete ...