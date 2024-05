GP di Miami 2024- Orario d’inizio - come guardar - canale e altro ancora

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 2 maggio 2024) La F1 affronta il primo di tre eventi negli Stati Uniti con il Gran Premio didi questo fine settimana, sesto appuntamento della stagione. Dopo un trio di eventi nell’area del Pacifico/Asia con Australia, Giappone e Cina, la F1 si dirige verso la prima di tre visite separate in Nord America. La prima di queste è il Gran Premio di, per quella che sarà la terza edizione del Gran Premio didalInternational Autodrome. Nonostante il nome, la struttura è essenzialmente un circuito cittadino ricavato nel parcheggio dell’Hard Rock Stadium. L’anno scorso è stato questo evento a dare il via al dominio di Max Verstappen sul campionato, che ha schiacciato il compagno di squadra Sergio Perez con un’ottima guida dopo una qualifica (relativamente) scarsa. Anche le debolezze della Ferrari ...