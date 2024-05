F1 su TV8 - GP Miami 2024 | tutti gli orari da venerdì 3 a domenica 5 maggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 2 maggio 2024) Il Gran Premio dirappresenterà il sesto dei ventiquattro eventi dai quali è costituita l’edizionedel Campionato Mondiale di Formula Uno. Si correrà da3 a. È prevista la seconda delle sei Sprint della stagione. Pertanto, il programma è decisamente più frenetico rispetto ai weekend canonici. Si inizierà a fare sul serio già. Inoltre, i punti iridati saranno conferiti sia sabato che. Quali sono gliprecisi del fine settimana previsto in Florida? Come è strutturato il GP di? Quali sono i fusida tenere in considerazione e come fare per seguire l’instant classic statunitense in TV? Classifica Mondiale piloti F1 ...