Ivan Capelli spiega perché Sainz fa meglio di Leclerc in Ferrari | “Ha qualcosa che Charles non ha”

(Di mercoledì 17 aprile 2024)ha commentato l'attuale situazione dellanel Mondiale di Formula 1 2024 in esclusiva per Fanpage.it, parlando anche diCarlossta facendodel compagno di squadra, della scelta della scuderia di lasciar partire lo spagnolo per prendere Lewis Hamilton, ma anche del talento italiano Kimi Antonelli, del dominatore Max Verstappen e del mercato piloti per la prossima stagione mettendosi nei panni dei team principal di Mercedes e Red Bull.