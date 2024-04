Carlos Sainz è più forte di me adesso | Ferrari - il crollo di Charles Leclerc

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) “è piùdi me”. Si può riassumere così il pensiero dinei confronti di. Un'ammissione netta quella del monegasco dellanei confronti del suo quasi ex compagno, che dialoga con Red Bull e Mercedes prima di decidere quale volante scegliere per il 2025. "Nelle ultime due gareè stato più— ha raccontato durante la conferenza stampa di presentazione della sua linea di gelati, la ‘Lec' — Ora sta a me lavorare, soprattutto sul passo di qualifica, che di solito è un mio punto di forza. Ho faticato a mettere insieme il giro.sta facendo un lavoro migliore". Il cronometro nelle ultime gare ha confermato proprio questo, sia in Australia (dove lo spagnolo ha ...