Pedri | “Ho sempre desiderato diventare calvo | non so perché”

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Nel corso di un format sulla piattaforma ‘The Recidency’, il centrocampista del Barcellona,, ha risposto in modo decisamente bizzarro a una domanda arrivata da un utente, che gli ha chiesto dove e come si vedrà fra dieci anni: “Giocherò a calcio, e poco dopo sarò. Hoessere, non so”. Il classe 2002 è attualmente infortunato e ha parlato anche del suo rientro: “Ritorno in campo? Ancora non ho una data precisa, ma tutto prosegue per il meglio e spero di poter recuperare quanto prima”. SportFace.

Barcellona e lo strano desiderio di Pedri: "Voglio diventare calvo" - Pedro González López, meglio conosciuto come Pedri, è alle prese con un infortunio alla coscia ed è ai box da ormai inizio marzo con il Barcellona. Nel frattempo il centrocampista è sbarcato sulla ...corrieredellosport

Barcellona, Pedri: "Tra dieci anni Giocherò a calcio e sarò... calvo" - Soltanto 24 partite in stagione per Pedri, che è alle prese con un lungo infortunio. Il classe 2002, stella del Barcellona, sta lavorando per tornare a disposizione di Xavi Hernandez per il finale di ...gianlucadimarzio

MotoGP, Acosta: "Il sorpasso su Marc lui fece lo stesso con Rossi, ora tocca a me" - MotoGP: "Ma bisogna avere le palle, in TV sembra più facile ma qui ci si fa male, ogni sorpasso è come guardare in faccia la morte e vedere chi è il pollo più grosso. Nei miei tre anni mai in direzion ...gpone