Eventi climatici estremi - le nostre case sono al sicuro?

Il triste scenario che si staglia davanti ai nostri occhi è quello di un'Italia sempre più vulnerabile alle insidie del clima. Eventi estremi , come frane, valanghe, tempeste e inondazioni, non sono più un lontano spettro, ma una realtà con cui il nostro paese ha già fatto i conti e che, purtroppo, ...

Tra il 2003 e il 2020 in Lombardia si sono verificati 55 decessi a causa di eventi climatici estremi . Secondo lo studio pubblicato da Enea, tra gennaio e maggio 2023 c'è stata una crescita di episodi estremi del 135 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022.Continua a leggere

Uno studio pubblicato dall'Enea individua in Italia le regioni più a rischio mortalità per eventi meteorologici e idrogeologici estremi in base alle vittime registrate dal 2003 al 2020 e ai comuni coinvolti. Nel nostro Paese oltre 8 milioni di abitanti direttamente esposti a fenomeni come frane, ...

