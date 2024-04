Eventi climatici estremi | le regioni italiane più a rischio di mortalità

(Di lunedì 1 aprile 2024) Il triste scenario che si staglia davanti ai nostri occhi è quello di un’Italia sempre più vulnerabile alle insidie del clima., come frane, valanghe, tempeste e inondazioni, non sono più un lontano spettro, ma una realtà con cui il nostro paese ha già fatto i conti e che, purtroppo, continuerà ad affrontare in futuro. I dati parlano chiaro: dal 2003 al 2020, questi fenomeni hanno causato la morte di 378 persone, di cui 321 a causa di frane e valanghe, 28 per tempeste e 29 per inondazioni. Un bilancio drammatico che evidenzia la gravità della situazione. Oltre il 90% dei comuni italiani si trova in una zona aper, con oltre 8 milioni di abitanti esposti direttamente a queste minacce. Un numero che assume proporzioni ancora più preoccupanti ...

