La Lombardia è tra le regioni italiane più a rischio mortalità per eventi climatici estremi

Cammini aperti: turismo slow il 14 aprile in Lombardia - Turismo slow in tutta Italia il 13 e 14 aprile per 'Cammini aperti', l'iniziativa nazionale che coinvolgerà tutte le regioni e province autonome per un totale di 42 itinerari. Si tratta di un progetto ...ticinonotizie

60° Torneo delle Regioni: due successi a testa per Piemonte/Valle d’Aosta e Lombardia - Dopo sei giorni di calcio giovanile, 142 partite giocate su 18 campi della Liguria, 347 gol segnati da 78 Rappresentative la 60^ edizione del Torneo delle Regioni ha incoronato le quattro regine. La m ...liguriasport

Meteo Italia - Weekend di Pasqua con temporali, nubifragi e clima autunnale da un lato, sole e caldo africano dall'altro. Pasquetta instabile. - Pioggia a tratti forte e rischio nubifragi su parte d'Italia. Il weekend di Pasqua e in parte anche la Pasquetta si confermano perturbati e bagnati per le regioni settentrionali con i rischio di fenom ...3bmeteo