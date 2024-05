Ginnastica artistica - perché Angela Andreoli è arrivata terza agli Europei ma non ha vinto il bronzo? Regolamento contro il merito

(Di giovedì 2 maggio 2024) Concludere una gara al terzo posto, ma non poter salire sul podio e conquistare la meda di. Una vera e propria ingiustizia, un autenticosenso, un paradosso che non dovrebbe avere nulla a che fare con l’universo dello sport e che fa a pugni con il basilare concetto dicrazia. Oggi è successo adclassificata nel concorso generale individuale degli2024 di, ma tornata a casa senza un alloro al collo., Manila Esposito imperatrice d’Europa! Domina l’all-around, leggendaria doppietta con Alice D’Amato L’azzurra ha terminato il giro completo con il punteggio di 53.766 (13.633 al volteggio, 13.033 ...

Si è delineato il quadro delle qualificate alle finali degli Europei 2024 di Ginnastica artistica femminile. Le migliori otto squadre hanno staccato il pass per l’atto conclusivo del team event in programma domenica pomeriggio a Rimini . Le migliori otto atlete sui singoli attrezzi si sono meritate ... Continua a leggere>>

Magnifica Alice d’Amato! Argento agli Europei nel concorso generale con dedica alla gemella Asia - Nel concorso generale del 35° Campionato Europeo artistica a Rimini Alice D’Amato vince la medaglia d’argento dedicandola alla sorella Asia la quale, durante la sua terza diagonale sul corpo libero, a ... Continua a leggere>>

ginnastica artistica, Europei 2024: le qualificate alle finali di Rimini tra squadra e specialità, Italia padrona - Si è delineato il quadro delle qualificate alle Finali degli Europei 2024 di ginnastica artistica femminile. Le migliori otto squadre hanno staccato il ... Continua a leggere>>

ginnastica artistica, splendida doppietta azzurra agli Europei - La ginnastica azzurra esulta per la strepitosa doppietta firmata da Manila Esposito e Alice D’Amato nel concorso generale agli Europei 2024 in corso di svolgimento a Rimini. Un risultato storico per ... Continua a leggere>>