Ginnastica artistica - Europei 2024 | le qualificate alle finali di Rimini tra squadra e specialit - Italia padrona

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 2 maggio 2024) Si è delineato il quadro delledeglidifemminile. Le migliori otto squadre hanno staccato il pass per l’atto conclusivo del team event in programma domenica pomeriggio a. Le migliori otto atlete sui singoli attrezzi si sono meritate l’accessodià previste sabato pomeriggio. L’ha dominato in lungo e in largo: prima con lae sei atti conclusivi per attrezzo. Manila Esposito è prima alla trave e seconda al corpo libero, Alice D’Amato è primaparle asimmetriche e quarta alla trave, Elisa Iorio è terza sugli staggi, Angela ...