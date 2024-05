Europee - Vannacci | mai proposte classi separate per i disabili

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 2 maggio 2024) Napoli, 2 mag. (askanews) – “Scusarmi? No, perché non ho mai detto che idevono andare in, per cui non vedo perché mi debba scusare per qualcosa che non ho detto e che non penso”.Così Robertoa margine della presentazione del suo libro a Napoli. “Quello che io ho detto è facilmente leggibile nell’intervista stessa. – continua il generale – Il titolo non l’ho fatto io ma lo ha fatto il giornalista che in maniera molto pretestuosa e strumentale ha interpretato in maniera totalmente erronea le mie parole”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.