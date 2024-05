(Di martedì 30 aprile 2024) "A me sembra paradossale che si possa anche solo pensare una cosa del genere. Abbiamo iniziato l’inclusione a scuola, ora qualcuno propone di dividerci ancora e fare passi indietro anche culturalmente". A parlare è l'atleta paralompicaVio che al Corriere della Sera ha affidato le sue considerazioni sull'ultima esternazione d...

La Sala Troisi di Roma apre gli spazi a mamme, papà, nonni, baby sitter e neonati. Matinée solo di prime visioni. Con l’audio basso e le luci soffuse la ninna nanna è in cinema scope. “Avere un figlio è una rivoluzione ma perché negare che ci sente anche terribilmente sole? Qui... Continua a leggere>>

Video. I genitori dormono nel letto con il loro bebè: quando si svegliano vanno nel panico - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Continua a leggere>>

La pluricampionessa paralimpica: "A me sembra paradossale che si possa anche solo pensare una cosa del genere" - La pluricampionessa paralimpica: "A me sembra paradossale che si possa anche solo pensare una cosa del genere" ...

Continua a leggere>>

bebe Vio su Vannacci: «Classi separate per disabili senza senso. Ora lo posso dire, i prof non si arrabbieranno» - Classi separate per studenti disabili: la proposta avanzata dal generale Vannacci ha scatenato un dibattito nel quale si leva anche la voce di bebe Vio Grandis: «Siamo stati ...

Continua a leggere>>