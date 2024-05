Europee | Sandra Renzi - ' passo indietro dopo candidatura leader Iv'

(Di giovedì 2 maggio 2024) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - La mia mancataalle? “Non sembrava chesi candidasse in quel momento, poi il segretario ha comunicato che avrebbe corso e ho ritenuto fare un, nessuno mi ha obbligato a farlo, sia chiaro. Mi è rimasto un po' di stupore perché è stata una cosa un po' improvvisa, nessuno si aspettava forse che si sarebbe candidato in quel momento”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è, (quasi) omonima deldi Iv, dirigente provinciale dello stesso partito, che in un primo momento si era candidata allecol suo partito ma poi ha scelto di lasciare spazio a Matteo

Roma, 10 mar. – (Adnkronos) – “È stata una super Leopolda anche quest?anno. Tre giorni di dibattito conclusi con la proposta di cambiare passo (e cambiare leader ) in Europa. Grazie per il vostro affetto, vi voglio bene”. Lo scrive il leader di Italia Viva Matteo Renzi sui suoi social. L'articolo ... Continua a leggere>>

Danti su Facebook. "Cari amici, la candidatura di Matteo Renzi è una buona cosa per la lista Stati Uniti d'Europa - scrive Danti , legato a Renzi da una lunga amicizia nata in gioventù -. È evidente che la regola della doppia preferenza di genere impedisce a me di fare una corsa che possa avere una ... Continua a leggere>>

Il dissenso si può dimostrare con la partecipazione. Vedi il Concertone del 1° maggio - di Maurizio Contigiani Per frenare il dissenso non basta far firmare dei fogli in cui dichiari che quello che dici potrà essere usato contro di te. Il dissenso si può dimostrare con la partecipazione, ...

Continua a leggere>>

L'ultimo dietrofront di renzi: si candida al Parlamento europeo e promette di andarci sul serio - Il leader di Italia Viva protagonista di un vero tira e molla: candidato in solitaria, non candidato dopo l'accordo con Bonino e infine nelle liste di Stati Uniti d'Europa ...

Continua a leggere>>

Bonus Befana 2025, i passi per avere 100 euro in busta paga - L’ultimo decreto sulla riforma fiscale, approvato il 30 aprile 2024, prevede il bonus befana 2025 per i lavoratori dipendenti. Come averlo

Continua a leggere>>