(Di mercoledì 27 marzo 2024) Roma, 27 mar. (askanews) – Sembra ormai cosa fatta l’tra Iv e Piùper lacomune “per glid’” alle prossime europee. Anche oggi ci sonocontatti e oggi si terrà l’incontro che dovrebbe essere decisivo nella sede di Più. Unche dovrebbe coinvolgere anche il Psi, i Radicali italiani e forse – almeno così sperano alcuni dei protagonisti della trattativa – potrebbe tentare la stessa Azione, nonostante i no pronunciati finora da Carlo Calenda. La trattativa è in fase avanzata, per Iv ci hanno lavorato lo stesso Matteoe Maria Elena Boschi, per Piùha condotto i colloqui Riccardo Magi. E Luciano Nobili, del partito di ...

Dovrebbe chiamarsi Stati Uniti d’ Europa. Non è uno scherzo, ma il nome che Matteo Renzi vorrebbe dare alla sua lista per le Europee. Un cartello che sarà il frutto dell’accordo tra la sua Italia ... (ilfattoquotidiano)

Ci sarà la lista «Stati Uniti d’Europa» alle prossime Elezioni europee come aveva voluto Emma Bonino , dopo che sarebbe stato chiuso l’accordo tra +Europa e Italia Viva di Matteo Renzi secondo ... (open.online)

“Se vogliono fare una lista che va da Cuffaro a Renzi dico loro ‘buona fortuna’, io questo errore già l’ho fatto, non posso dare consigli a nessuno, ma non lo rifarò”, (ilfoglio)

Europee. Verso l'alleanza Cuffaro-Renzi. In Sicilia Falcone candidato - Rumors sempre più affidabili confermano l’accordo elettorale, per le europee di giugno, tra Matteo Renzi e Totò Cuffaro ... che metterebbe insieme i moderati e il partito di Emma Bonino, +Europa. Oggi ...tp24

Oggi Renzi e Bonino ufficializzano la lista per le europee. Manca solo Calenda - Il leader di Iv punta a chiudere entro oggi l'accordo con Più Europa per l'elezioni del prossimo 8 e 9 giugno. Calenda si sfila: "Buona fortuna". Per Bonino e Magi c'è la grana Pizzarotti ...ilfoglio

Bonino-Renzi ad un passo da accordo per lista Stati Uniti Europa - Roma, 27 mar. (askanews) - Sembra ormai cosa fatta l'accordo tra Iv e Più Europa per la lista comune 'per gli Stati Uniti d'Europa' alle ...notizie.tiscali