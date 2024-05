Elezioni europee - passo indietro di Nicola Danti | C’è Matteo Renz - mi ritiro

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di mercoledì 1 maggio 2024)su Facebook. "Cari amici, la candidatura dii è una buona cosa per la lista Stati Uniti d'Europa - scrive, legato ai da una lunga amicizia nata in gioventù -. È evidente che la regola della doppia prefea di genere impedisce a me di fare una corsa che possa avere una qualche minima possibilità di competere" L'articolo proviene da Fie Post.