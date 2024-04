Elezioni europee - Meloni | Mi candido in tutte le circoscrizioni per mandare la sinistra all’opposizione anche a Bruxelles

(Di domenica 28 aprile 2024) Si candiderà alle, Giorgia: guiderà la lista di Fratelli d'Italia inle. Obiettivo: "laall'opposizionein Europa". La presidente del Consiglio, che èpresidente di Fdi e di Ecr (i conservatori europei), ha chiuso la kermesse organizzata in vista delledell'8 e 9 giugno. "Ho deciso di scendere in campo per guidare le liste di Fratelli d'Italia inleelettorali, se sopravvivo" L'articolo proviene da Firenze Post.

Passo indietro. "Non ci sarà, alle Comunali di giugno, una lista ispirata ai valori e alla visione dell'Associazione 11 Agosto". Lo dichiara l'Associazione 11 Agosto del professor Tomaso Montanari , nata qualche mese fa per creare una larga coalizione di sinistra (che includesse anche il M5s) per

Eike Schmidt attacca la " Firenze mangificio", ossia chi s'improvvisa venditore di panini , anche dalle finestre. "Il problema vero - dice il candidato sindaco per il Centrodestra - è che a Firenze abbiamo troppi attrattori per il turismo mordi e fuggi, quello principale è indubbiamente il fast

Teverola . nuovo importante innesto per " Teverola Sostenibile ". A scendere in campo Giovanni Schiavone , noto commerciante e volto chiave dell'associazionismo teverolese. Da sempre attivo sul territorio cittadino, da anni presiede l'associazione 'Happy Teverola ', che promuove il 'Pizza Festival',

elezioni Europee 2024, Meloni: "Sulla scheda scrivete solo Giorgia". Lollobrigida: "Ecco perchè si può fare" - "Accade in tutte le elezioni, quindi sarà scritto 'Giorgia Meloni detta Giorgia'. È una possibilità che la norma dà proprio per semplificare il concetto. In questo caso assume anche un valore



VIDEO | La premier Meloni si candida alle europee: "Con noi l'Italia torna a contare anche in Europa" - Lupi, nel ribadire la fiducia al governo Meloni e alla coalizione anche in vista delle elezioni europee, evidenziando come proprio questa tornata elettorale sia fondamentale per Noi Moderati e per



Europee: Meloni calza elmetto, 'scrivete 'Giorgia' su scheda, sinistra all'opposizione anche in Ue' - Pescara, 28 apr. (Adnkronos) - (dall'inviata Ileana Sciarra) - A Pescara, poco più di un mese fa, mimò il gesto di chi calza l'elmetto. A distanza di un mese, sempre a Pescara, Giorgia Meloni quell'el

