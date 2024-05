LIVE Roma-Bayer Leverkusen - Europa League 2024 in DIRETTA | Lukaku in campo dal primo minuto

Roma Bayer Leverkusen streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League Roma Bayer Leverkusen streaming TV – Questa sera, giovedì 2 maggio 2024, alle ore 21 Roma e Bayer Leverkusen scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma , partita valida per l’andata delle semifinali della Uefa ... Continua a leggere>>

Roma, 2 maggio 2024 – La grande notte è arrivata. In città non si parla d’altro, quasi come fosse inaspettato. Già, perchè a maggio nessuno – o quasi – credeva davvero che la Roma potesse arrivare di nuovo così lontano, per il terzo anno di fila. La ferita di Budapest era ancora troppo fresca e, ...

Continua a leggere>>