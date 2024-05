Elezioni europee - Bandecchi fa ricorso per l’esclusione di Alternativa popolare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 2 maggio 2024) Terni, 2 maggio 2024 –di Stefanoricorre in Cassazione contro la ricusazione da parte della Corte d'appello di Roma della lista per leaperta dall'ex magistrato Luca Palamara, quella per il collegio del centro Italia. Lo ha detto lo stesso. “Illo abbiamo presentato mezz'ora dopo, eravamo già pronti perché immaginavamo che qualcuno non avrebbe letto la nota del Viminale, che è chiarissima” ha spiegato il leader di Ap e sindaco di Terni. “La sera del 29 aprile - dice ancora- il ministero dell'Interno ha mandato una comunicazione, affermando senza alcun dubbio che la lista del Partitoeuropeo con il simbolo di Ap va accettata perché conforme alla legge. La Corte d'appello ...