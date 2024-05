Europee - Bandecchi ricorre contro esclusione di Ap

definì un medico “Killer di anime” , “capo di Satana” e addirittura “strumento nelle mani del diavolo”. A distanza di anni, il giudice monocratico Francesco Me ha condannato in primo grado il consigliere comunale di Reggio Calabria Massimo Ripepi (a destra nella foto) per diffamazione aggravata e ... Continua a leggere>>

Tempo di lettura: < 1 minutoIl Segretario Nazionale di Alternativa Popolare e Sindaco di Terni Stefano Bandecchi , impegnato nel suo tour elettorale per le Europee che si terranno l'8 e il 9 giugno 2024, il giorno 13 Aprile farà tappa col suo camper nella città di Melito (Na), per incontrare ...

Il sindaco di Terni e fondatore del partito Alternativa popolare Stefano Bandecchi continua a far parlare di sé e delle sue scelte in campo politico. Oggi la decisione di candidare come capolista alle Europee nella circoscrizione Centro Luca Palamara, ex consigliere del Consiglio Superiore della ...

