Elezioni Europee | Bandecchi Alternativa Popolare fa tappa in Campania

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Segretario Nazionale die Sindaco di Terni Stefano, impegnato nel suo tour elettorale per leche si terranno l'8 e il 9 giugno 2024, il giorno 13 Aprile faràcol suo camper nella città di Melito (Na), per incontrare sostenitori, cittadini e il mondo produttivo e delle professioni. Lo comunica il Coordinatore Provinciale di Napoli Nunzio Marrone che accompagnerà il Segretario. L'appuntamento è quindi per sabato 13 aprile alle ore 19.00 presso l'hotel Lento in via Roma n.193 – Melito di Napoli.