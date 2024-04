Cauet | Inter - stessa alchimica della mia! Col Milan? Ecco il gioco da fare

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 22 aprile 2024) Benoitviene a poche ore daper raccontare alcuni aneddoti del proprio passato nerazzurro e spiegare le proprie sensazioni sull’importante derby. LEGAME – Benoitriavvolge il nastro dei ricordi evistato da Sky Sport 24 dichiara: «L’del 97-98? Eravamo tutti grandi campioni ma con la volontà di giocare insieme, di divertici e di provare a vincere tutte le partite. In questo siamo riusciti, abbiamo portato anche un trofeo molto importante. Il legame che aveva quel gruppo era molto particolare. Ci sono ancora dei contatti, abbiamo ancora la nostra chat. In tutto questo tempo abbiamo condiviso gli anni che passano ma anche i ricordi». COMPAGNO – Benoitcontinua sul suo passato nerazzurro: «Per me correre con ...